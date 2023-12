"Prende i soldi e scappa" Gazzetta contro Osimhen sulla scelta di tornare in Nigeria in anticipo

Il Napoli perde Osimhen per squalifica dopo il rosso con la Roma e trova un accordo con l'attaccante che chiede di rientrare giorni prima in Nigeria per festeggiare il suo compleanno con i familiari e ritrovarsi in anticipo per il ritiro della Coppa d'Africa.

Una mossa che viene criticata in maniera forte e decisa da la Gazzetta dello Sport “Prendi i soldi e scappa”. Secondo il quotidiano Osimhen al suo ritorno a Napoli dovrà dimostrare di valere l’ingaggio da dieci milioni netti l’anno, che lo permettono di essere il più pagato in Serie A.