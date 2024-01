Premio Supercoppa Italiana: jackpot da 8 milioni, ADL non vuole fallire e accelera sul mercato

Napoli - Supercoppa Italiana in Arabia Saudita a Riad e il Napoli vuole provare a vincerla per diversi motivi: rialzare la stagione e ottenere il premio da 8 milioni di euro che è in palio. La società per questo con il proprio presidente De Laurentiis vuole accelerare sul mercato per avere una squadra pronta alla doppia sfida nel nuovo format semifinale e finale.