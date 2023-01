CdM - Solo 9 vittorie in 97 anni contro l'Inter a San Siro: è la trasferta storica più complicata del Napoli

Napoli - Le statistiche sui precedenti di Inter Napoli a San Siro: solo 9 vittorie degli azzurri in tutta la loro storia, l'ultima nel 2020 in Coppa Italia grazie a Fabian Ruiz. Questo quanto scrive Il Corriere del Mezzogiorno:

Finalmente, ci siamo. Il lungo countdown per il ritorno del Napoli in campo in serie A sta per arrivare alla conclusione: domani infatti gli azzurri ripartiranno con un big-match complesso e prestigioso. Si va a San Siro contro l’Inter, la trasferta storicamente più complicata per il Napoli. In 97 anni di storia gli azzurri hanno vinto soltanto nove volte in serie A; anche nell’era Maradona — in sette anni — sono arrivate cinque sconfitte (pure nelle stagioni dei due scudetti) e due pareggi.

La storia recente è tosta: il Napoli non vince a Milano contro l’Inter da cinque anni e mezzo e ha incassato in campionato quattro sconfitte consecutive. L’unica eccezione riguarda la Coppa Italia: a febbraio 2020 il Napoli espugnò San Siro con un gol di Fabian Ruiz nella semifinale d’andata. A Milano gli azzurri avranno anche un nuovo sponsor sulla parte posteriore della maglia: Upbit, una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo (dell’azienda sudcoreana Dunamu Inc.).