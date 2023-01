Pranzo ad Agnano e rifinitura, il programma del Napoli per la Juve: e ADL dorme nel loro hotel

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito alle ore precedenti a Napoli-Juventus:

"Nulla deve rovinare la festa, con gli azzurri che sono stati circondati alla vigilia dal grande entusiasmo dei loro tifosi a Castel Volturno, dove si è svolta la rifinitura. Stamattina altro allenamento e trasferimento in un hotel di Agnano per il pranzo, con un nuovo bagno di folla nel tragitto verso lo stadio. In tribuna d’onore ci sarà Aurelio De Laurentiis, che ieri ha dormito curiosamente nello stesso hotel dei rivali ( dove risiede sempre quando viene in città)"