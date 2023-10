Prandelli: "Garcia? E' un piccolo trauma per i calciatori perdere i vecchi riferimenti: voglio dire una cosa ai ragazzi del Napoli"

Cesare Prandelli ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Mattino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Garcia? È un piccolo trauma per i calciatori perdere i vecchi punti di riferimento dopo aver stravinto il campionato, dominato ovunque, sognato persino in Champions. Prima si resetta il passato e prima si può iniziare a partire con un nuovo ciclo. E mi pare che nelle ultime partite si intrave da questa transizione. Ma cambiare tecnico non determina, in automatico, una continuità di prestazioni e rendimento.

I calciatori smettano di fare una cosa che viene normale, automatica: i paragoni. È inevitabile. Anche io quando arrivai nel 2010 dopo il Mondiale del Sudafrica,in tanti avevano ancora nella mente e nel cuore la Coppa vinta quattro anni prima. Bisogna cancellare i ricordi, azzerare la memoria. E Garcia

continui a fare quello che sta facendo: nessun copia e incolla, ma avanti senza indugi con le proprie idee. Senza paura dei risultati e del confronto. Anche

nei rapporti umani".