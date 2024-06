Post Osimhen, il Napoli valuta 5 profili ma il preferito di Conte è un nome a sorpresa: i colpi in attacco possono essere due

Ultime calcio - Per l’erede di Victor Osimhen l’elenco è lungo. L’identikit è tracciato: servirà un bomber puro, un colosso d’area di rigore, un attaccante fisicamente strutturato. Uno alla Lukaku, pupillo di Conte, clausola da 37,5 milioni di sterline (44 milioni di euro) ma prezzo che può scendere fino a 20-25 dato che il Chelsea ha necessità di fare cassa.

A Conte piace Gyokeres per l'attacco

Come riporta Il Corriere dello Sport, su Lukaku c’è anche l’Al-Ittihad, ma non solo. Conte apprezza Viktor Gyökeres, 26 anni, 43 gol con lo Sporting Lisbona ma clausola altissima: 100 milioni. Costa decisamente meno l’ucraino Artem Dovbyk, 26 anni, bomber del Girona, valore di mercato 40 milioni. L’agente ha confermato contatti con club italiani. E poi, ancora, Serhou Guirassy dello Stoccarda - 28 anni e clausola da 17,5 milioni di euro - e il messicano Santiago Gimenez (23) del Feyenoord. Ma in attacco, i colpi potrebbero essere due: Simeone ha mercato e valuta l’addio, il Napoli apprezza Lucca che l’Udinese riscatterà dal Pisa per 8 milioni e Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo.