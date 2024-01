Calciomercato Napoli - Napoli che chiude le cessioni di Alessio Zerbin e il giovane serbo Popovic al Monza. Galliani ha “aiutato” il Napoli con Popovic, diciottenne gioiellino serbo, prelevato dagli uomini di mercato (Meluso e Micheli) a parametro zero. Giocherà fino a giugno in prestito in Lombardia, proprio assieme a Zerbin. Entrambi vogliono mettersi in mostra per poi guadagnarsi la maglia del Napoli nella prossima stagione. Lo scrive Repubblica.