Pompilio non seguirà Giuntoli alla Juve: il braccio destro ha deciso di restare a Napoli

Napoli - Il Napoli sta finendo di costruire quella che sarà la squadra del futuro e post scudetto. L'addio di Giuntoli non porta particolari novità. Perché si continuerà a lavorare con questo progetto e anche Giuseppe Pompilio resta in azzurro secondo Il Mattino. E' stato il braccio destro di Cristino Giuntoli ma non lo seguirà nella nuova avventura da dirigente della Juventus.