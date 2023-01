Polveriera Milan, tensione tra Maldini e Cardinale: il motivo è Zaniolo

Tensioni tra Paolo Maldini e la nuova proprietà americana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore dell'area tecnica del Milan, aveva chiesto un extra budget per migliorare la sua proposta alla Roma per Nicolò Zaniolo, ma da New York non è arrivato il via libera. Tre dubbi sostanzialmente per acconsentire all'operazione: quelli di natura fisica, quelli comportamentali (con Maldini che si è fatto garante con Ibrahimovic sulla bontà del classe '99) e quelli economici. I rossoneri non hanno potuto modificare l'offerta poiché i soldi che sono stati assegnati a Maldini dal club sono stati utilizzati per intero e in autonomia nella sessione estiva. L'ex difensore rossonero non ha preso bene la scelta del suo capo Cardinale, ma eventuali detonazioni saranno rimandate a fine stagione.

