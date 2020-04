Polonia, Boniek: "Qui il calcio riparte il 29 maggio. Non si possono annullare tutte le competizioni: dovremo convivere col virus"

Ultimissime Napoli - Zibi Boniek, presidente della federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa: "Inutile dire che rischi quotidiani resteranno lo stesso, anche se stiamo lavorando per diminuirli. Non si può neanche chiudere tutto a chiave, sciogliere squadre, annullare ogni competizione e darsi appuntamento tra due anni. Purtroppo, fino al vaccino, dovremo convivere tutti con il virus e abituarci agli stadi senza pubblico. In Polonia, al riavvio del campionato, la riapertura di tante altre attività sarà già avvenuta. Gli sportivi, venendo controllati quotidianamente e scrupolosamente, sono quasi dei privilegiati. Dato che il virus non spunta all’improvviso, ma ha una gestazione graduale, alla prima avvisaglia, potrebbe essere anche una tosse, scatterebbero isolamento e tamponi immediati per il sospettato e tutti i suoi compagni. Con l’esito negativo, però, possono riprendere a lavorare tranquillamente"

"Il vero punto interrogativo, con l’attuale chiusura delle frontiere e la difficoltà negli spostamenti, resta sullo svolgimento di tutta l’attività internazionale. Per le disposizioni attuali, dovendo mettere in quarantena chi arriva dall’estero, in questo momento non potremmo neanche ospitare la finale di Europa League a Danzica. Speriamo che la situazione migliori nei prossimi mesi"