Politano vicino all'addio, Repubblica: Bernardeschi in stand-by, il vero colpo è un altro, le ultime

Calciomercato Napoli - L'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi ha parlato del futuro del suo assistito e della concreta possibilità che possa lasciare Napoli:

Come riporta La Repubblica:

"Resta da capire se l’ipotesi Valencia decollerà: la stima di Gattuso – presentato ieri ufficialmente – è certificata, ma va accompagnata da un’offerta concreta: « Se dovesse arrivare – spiega Giuffredi – la prenderemo in considerazione » . Il Napoli attende e lavora per ricostruire il reparto offensivo: Federico Bernardeschi resta in stand- by, più fluido invece il discorso per Gerard Deulofeu che potrebbe prendere pure il posto di Mertens. Il discorso rinnovo col belga, per ora, è congelato in attesa di nuovi contatti".