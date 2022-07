Napoli a caccia di un esterno offensivo, Il Mattino: due nomi in pole se parte Politano

Napoli calciomercato. Prima le cessioni e poi gli acquisti, questo il diktat di Aurelio De Laurentiis per il mercato azzurro. Intanto il ds Giuntoli continua a monitorare diversi profili in attesa del via libera.

Politano

Calciomercato Napoli, sostituti Politano

In particolare il Napoli è molto attivo nel reparto offensivo, cercando e valutando diversi profili nel caso in cui Politano dovesse andar via. Ecco quanto scritto da Il Mattino: