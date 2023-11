Politano rendimento da stella: ha i numeri di Osimhen e Kvaratskhelia! E c'è una novità con cui progetta a lungo termine

Ultime notizie Napoli - Con Osimhen out e Kvaratskhelia ormai raddoppiato sistematicamente in ogni zona, nel Napoli di Garcia è Matteo Politano l’uomo della scintilla e dei gol pesanti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Politano rendimento da stella

Sei reti in stagioni come Victor e tre assist come Khvicha: