Politano o Mazzocchi a sinistra contro la Lazio? Cosa ha provato Conte ieri a Castel Volturno

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle possibili scelte di Antonio Conte per la gara di domani contro la Lazio:

"La Lazio è stata quest’anno la formazione che più ha messo in difficoltà il Napoli ed è reduce da due vittorie consecutive (a Cagliari e contro il Monza), cosa che potrebbe lasciar credere che possa essere preferibile schierarsi a 5 in difesa, con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce (lo ha provato ieri), Raspadori a ridosso di Lukaku e Politano inizialmente in panchina".