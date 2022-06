Cessione Politano, Repubblica: De Laurentiis pensa ad una formula alternativa, il motivo

Calciomercato Napoli. Matteo Politano è uno degli indiziati a salutare la maglia azzurra in questa sessione di mercato. Come dichiarato dal suo agente, il giocatore non sente la fiducia di Spalletti e per questo vorrebbe andare via.

Politano Napoli

Calciomercato Napoli, ultime cessione Politano

Su Politano ci sono diverse squadre, sia in Italia (Fiorentina, Milan, Atalanta) che all'estero (Valencia), ma come riporta Repubblica il patron De Laurentiis sta valutando con attenzione come agire: