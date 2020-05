Repubblica - Play off a 6 squadre in Serie A? Napoli sfiderebbe Inter per accesso a semifinale

Ultime notizie Serie A. I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione sulle ipotesi legate ai possibili play off per assegnare lo scudetto in Serie A:

Se si riparte ma c’è un nuovo stop cosa accade? Si giocheranno i play-off?

"Sì. È il piano B. La formula a cui lavora la Figc sono i play-off fra le prime 6. Le prime due direttamente in semifinale. Quarti di finale con 3ª contro 6ª e 4ª contro 5ª. Formula simile per i play-out fra le ultime 6 per decidere le tre retrocessioni. E le 8 squadre di centro-classifica potrebbero sfidarsi per gli altri piazzamenti (il 7° posto può valere l’Europa League, gli altri danno una quota migliore di premi e diritti tv)"

E se la A invece non riparte?