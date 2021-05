Ultime notizie Napoli - Nei pensieri dell’allenatore toscano Luciano Spalletti c’è anche l’idea di formare il suo staff tecnico al Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

“È balenata l’idea di coinvolgere David Pizarro - sua mente in campo prima con l’Udinese e poi con la Roma - nel nuovo staff che si porterà a Napoli. Il sudamericano - che vive fra Cile e Roma - ne ha già discusso col suo mentore, ma per problemi familiari potrebbe non dare la sua disponibilità”