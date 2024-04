Pioli-Napoli, c'è una novità delle ultime settimane

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al futuro calciomercato SSC Napoli per la prossima sessione estiva di rafforzamento:

"Restano sullo sfondo i vari Palladino e Farioli. Mentre Pioli, dopo l’ottima stagione al Milan, sembra sempre più lontano. Il primo segnale è arrivato con l’ingresso di Manna, ma entro fine mese probabilmente si conosceranno altre figure che comporranno lo staff tecnico e dirigenziale del Napoli che verrà".