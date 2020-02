Pioggia di 7.5 per Mertens: "Sale sul trono di Hamsik e raggiunge altri due record, è tanta roba! Che lavoro in fase difensiva"

Ultime notizie calcio Napoli - Una prova fantastica quella offerta ieri Dries mertens, al netto dell'entrataccia di Sergio Busquets che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo meno di un'ora di gioco. La sua prestazione è stata celebrata da tutti i quotidiani oggi in edicola.

Corriere dello Sport 7.5: "Contro il Barcellona diventa il napoletano con più presenze in Champions/Coppa dei Campioni, ora sono 33 ed un record del genere va onorato con altri e più prestigiosi record. Al Barça segna il gol numero 121 della sua fantastica avventura napoletana, quanti ne ha fatti Hamsik e nessun altro. Ed è pure la sua sesta rete in Champions League, come non è mai riuscito a nessun napoletano. E' un giocatore che non finisce mai, tecnica e intelligenza sono straordinarie. Oltre alla perla del gol, fa un notevole ed efficace lavoro difensivo. Un fallo brutto di Busquets lo costringe ad uscire".

Gazzetta dello Sport 7.5: "Il record dei 121 gol nella notte più prestigiosa. Ma Mertens, come dice Gattuso, è tanta roba. La sua fase difensiva è eccellente, non è un caso che il Napoli subisca appena esce".

TuttoSport 7.5: "Il gol, quel gol, è sufficiente per garantirsi la palma di migliore in campo ed il trono dei bomber all time della storia del Napoli: raggiunto hamsik a quota 121. Busquets lo mette KO e deve uscire dolorante".

Il Mattino 7.5: "Sceglie la serata giusta per la magnificenza del gol numero 121 che lo porta sul trono di Hamsik. Ci mette umiltà e disponibilità nella fase difensiva, tiene il 4-3-3 compatto anche in fase di non possesso stringendo al centro su Busquets. Che lo manda al tappeto ad inizio ripresa costringendolo a uscire".