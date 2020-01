Pioggia di 4 per Hysaj sui quotidiani: "Prova sconcertante, completamente nel pallone. Ingiustificabile follia al 19'

Ultime notizie calcio Napoli - Una serata sventurata quella di Elseid Hysaj ieri contro la Lazio, con il terzino albanese che ha prima regalato un rigore alla Lazio, poi sbagliato da Ciro Immobile, e poi si è fatto espellere al diciannovesimo minuto lasciando i compagni in dieci per settanta minuti circa. Di seguito i voti dei principali quotidiani.

Gazzetta dello Sport

4,5

“In 11 minuti commette il rigore su Caicedo e il fallo su Immobile che gli costa l’espulsione”.

Corriere dello Sport

4

“L’ingiustificabile follia, al 19’, costringe a riscrivere una partita e anche la formazione: scomposto, irrazionale e persino illogico, come il fallo su Caicedo (che vale il rigore). Sciagurato”

Il Mattino

4

"Una prova sconcertante. Completamente nel pallone, in totale bambola, sempre in affanno. Arriva tardi, confuso e sbilanciato su Caicedo procurando un rigore evitabilissimo e poi in una ripartenza della Lazio ferma Immobile in maniera fallosa quando la difesa aveva pienamente recuperato. In tilt".

Corriere della Sera

4

Repubblica

4

TuttoSport

4

"Cerca il pallone ma si trova di fronte Caicedo e lo colpisce provocando il rigore. Il secondo giallo però è una leggerezza: il fallo su Immobile era evitabilissimo".