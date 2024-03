Piano Champions: per il Napoli passa tutto con l'Inter

Napoli - Francesco Calzona dovrà preparare la delicatissima sfida di domenica sera a San Siro contro la capolista Inter che, anche in questo caso, ha una valenza duplice. Se da un lato attesta di fatto il passaggio di consegne dello scudetto dal petto degli azzurri alla casacca... nerazzurra; dall'altro rappresenta anche l'ultima chiamata per il Napoli per tenere accesa la fiammella della speranza di una rimonta in chiave qualificazione alla prossima Champions. Obiettivo quarto posto (o quinto si spera), insomma.