Petagna via da Napoli? Gazzetta: il club ha già individuato nuovo bomber di scorta

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive il nome di Milan Djuric per l'attacco del Napoli qualora ci fosse la cessione del cartellino di Andrea Petagna.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Ed ecco che il centravanti “di scorta” potrebbe essere il bosniaco, naturalizzato italiano, Milan Djuric, classe 1990, che bene ha fatto alla Salernitana e ancora non ha firmato il rinnovo. Poi magari non andranno via tutti, ma c’è il rischio che quasi tutti i 7 attaccanti dell’ultima stagione cambino squadra. Due l’hanno già fatto, quattro sono in ballo. Al momento l’unico che non ha avuto offerte è il messicano Lozano".