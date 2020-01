Petagna-Napoli, Gazzetta: determinante la forte volontà della punta di vestire l'azzurro, Gattuso lo accoglierebbe già adesso

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Petagna: "Sta lavorando a più tavoli, Giuntoli. Da qualche giorno è in pressing sui dirigenti della Spal per assicurarsi Andrea Petagna, già ex Atalanta. L’attaccante piace parecchio a Rino Gattuso che lo accoglierebbe, volentieri, già da subito. La trattativa va avanti ad oltranza, Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare di persona col il suo collega Mattioli per convincerlo a cedergli il giocatore prima che la sessione del mercato invernale termini. La differenza tra domanda e offerta dovrebbe aggirarsi intorno al milione di euro. L’offerta presentata alla Spal è di 17 milioni di euro più 4-5 di bonus per un totale di 22 milioni. Ma il club biancazzurro è intenzionato a tenerselo fino al termine della stagione per un motivo per niente banale, ovvero, prevede che Petagna possa realizzare altri 7-8 reti e, dunque, venderlo ad una cifra maggiore. Intanto, l’attaccante ha già trovato l’intesa con il Napoli sia per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, sia per i diritti d’immagine. La voglia di Petagna di venire a Napoli potrebbe essere determinante per l’ok della Spal".