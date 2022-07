Petagna lunedì al Monza, accelerata in queste ore! Repubblica: alzata l'offerta al Napoli, al suo posto arriva Simeone

Calciomercato Napoli- Accelerata importante sul fronte Petagna-Monza. E di conseguenza anche per quello relativo a Simeone-Napoli. Secondo quanto infatti riferissce La Repubblica, in queste ore si è praticamente definita la cessione dell'attaccante ex Spal verso il club neopromosso di Silvio Berlusconi.

Un trasferimento che apre all'approdo in azzurro del Cholito, attaccante in uscita del Verona e che ormai era solo in attesa di una fumata bianca per giocare al Maradona.

Mercato Napoli, Petagna va al Monza