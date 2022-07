Petagna al Monza, CorSport: prossima settimana si chiude. Le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli - Petagna è sempre più vicino al Monza. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà anche le cifre dell'affare.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Già la prossima settimana potrebbe definire col Napoli i dettagli del trasferimento dell’attaccante alla corte di Giovanni Stroppa (54). L’intesa di massima del resto c’è da tempo (5 milioni per il prestito e 10 come riscatto) con il giocatore che ha ribadito la sua disponibilità a partire in questa sessione di mercato, dopo una stagione passata ai margini del club".