Napoli-Salernitana, le probabili scelte di Spalletti: tornano Insigne ed Ospina, ma partiranno dalla panchina come Osimhen

Napoli-Salernitana si gioca: Spalletti ha tenuto alta la concentrazione degli azzurri in questi ultimi giorni di incertezza per evitare cali di tensione nel derby di oggi pomeriggio al Maradona.

Utime calcio Napoli

Come riporta Il Mattino:

“Importante per il Napoli dare continuità ai risultati. Osimhen dovrebbe partire in panchina ed entrare nel secondo tempo per poi partire titolare il 6 febbraio a Venezia: dal primo minuto quindi tocca ancora a Mertens. I tre che agiranno a sostegno di Dries dovrebbero essere gli stessi che hanno fatto benissimo contro il Bologna e cioè Lozano (autore di una doppietta), Zielinski sempre più protagonista da trequartista e Elmas, anche lui sempre più decisivo nel Napoli. Insigne ha recuperato ma partirà dalla panchina per trovare spazio durante il match. Conferma per Lobotka e Fabian Ruiz, la formula del centrocampo di qualità: lo slovacco playmaker basso e lo spagnolo incursore da mezzala che in fase offensiva si affianca a Zielinski e contribuisce al compito decisivo delle verticalizzazioni. Anche la difesa a quattro dovrebbe essere riconfermata in blocco: coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus, affidabilissimi come sempre i terzini di Lorenzo e Mario Rui. Ospina ha recuperato ma dovrebbe ripartire dall'inizio Meret”.