Pericolo contagi, il protoccolo del dott. Canonico è severissimo: dalla condivisione degli spazi chiusi al tampone in autogrill, i dettagli

Ultime Calcio - La Juventus, dopo la seconda positività in pochi giorni comunicata alla Asl Torino Centro, è rimasta in attesa di disposizioni. Non proprio in un limbo, perché la situazione è apparsa chiara. Ma era la stessa Asl che ha fermato il Torino poche settimane fa, per intenderci, a dover dare eventuali altolà. Ma nel pomeriggio, Carlo Picco, il direttore generale, ha smorzato i dubbi: «Le due situazioni sono differenti, la gara potrà essere giocata», ha detto. La bolla Juventus, in pratica, non sarebbe stata scalfita visto che i contagi arrivavano dalla Nazionale azzurra.

