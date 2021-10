Perché scegliere un tecnico ambizioso come Spalletti? Repubblica torna su una frase di De Laurentiis passata in secondo piano

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva proclamato lo stato d’emergenza per i conti in rosso della società, pilotata con una pubblica ammissione verso la strada del ridimensionamento. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"Perché scegliere un tecnico ambizioso come Spalletti, allora? In pochi si sarebbero aspettati una risposta così perentoria. Invece non c’è nulla di casuale o improvvisato nella riscossa degli azzurri.

Nel pessimismo generale del momento era passata in secondo piano la seconda parte del monologo di De Laurentiis. «L’austerity è una necessità, ma dobbiamo tornare subito in Champions».

Ecco perché non poteva bastare un giovane di belle speranze, serviva un allenatore di valore, esperto e a caccia di rivincite, pronto a scommettere su sé stesso per rimettere in piedi la baracca"