Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un diverbio tra Handanovic e Sarri al termine di Lazio-Inter: “«Perché non vi siete fermati?». «Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?». «Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?». Non solo insulti, non solo parole forti nel tunnel degli spogliatoi sabato sera, all’Olimpico. È il racconto di uno scambio di opinioni tra Samir Handanovic e Maurizio Sarri, poco dopo il fischio finale di Irrati”