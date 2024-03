Perché il Napoli non farà più conferenze pre gara? Repubblica svela la vera motivazione: il retroscena

Napoli - L'edizione napoletana di Repubblica ha voluto commentare la scelta del Napoli di non voler più fare conferenze stampa pre gara fino al termine della stagione in campionato. Una decisione che certamente farà discutere da qui in avanti. Calzona parlerà solo al termine delle gare. Secondo Repubblica, una delle motivazioni del silenzio di Calzona, sta nel fatto che nessuno deve in qualche modo offuscare De Laurentiis dopo le dichiarazioni rilasciate al forum del Financial Times.

Napoli Juventus, niente conferenza stampa di Calzona

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica sul silenzio pre gara di Francesco Calzona. Per il quotidiano, il silenzio a tempo indeterminato di calzona nei pre gara di campionato sarebbe stato imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

"Poi è arrivato dall’alto anche lo stop fino al termine della stagione alle conferenze nel pre- partita di Francesco Calzona, nonostante la grande lucidità dimostrata dal nuovo tecnico pure con il microfono in mano, nella presentazione e nella analisi delle prime tre gare della sua gestione. La voce del padrone non deve essere in alcun modo offuscata".

Repubblica, parlando poi delle parole rilasciate in settimana dal presidente De Laurentiis al Financial Times, svela la vera motivazione del silenzio stampa imposto a Francesco calzona prima delle gare di campionato fino al termine di questa stagione: