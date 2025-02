Perchè il caso plusvalenze Napoli è diverso da quello della Juventus (e perchè la Procura Federale si mosse subito)

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Andrea Chiavelli, ad, hanno ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di falso in bilancio negli esercizi 2019, 2020 e 2021. Focus dell'inchiesta le iscrizioni a bilancio per la compravendita di Manolas e l’acquisto di Osimhen nel 2020. Ne parla Tuttosport.

Allo stato dei fatti il Napoli non rischia nulla sul fronte della giustizia sportiva, solo nel caso emergessero fatti nuovi: ma il caso Juventus in cosa è differente?