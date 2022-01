"Perché con la Juve giochi tu e mi servi sano", chiarimento Spalletti-Mertens una settimana fa: risposta eccellente di Dries

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea il chiarimento che c'è stato a Capodanno tra Luciano Spalletti e Mertens.

"L’anno non si era chiuso bene né per il Napoli, né per Mertens che non aveva digerito alcune sostituzioni. Qualche incomprensione con Spalletti, ma poi da professionisti si volta pagina. E Luciano il giorno di San Silvestro è andato sorridendo da Dries, raccomandandogli attenzione nella notte di Capodanno: «Perché con la Juve giochi tu e mi servi sano». La risposta del belga è stata eccellente. Per prestazione e leadership. Questa era una partita-bivio della stagione. Perderla significava ritrovarsi la Juve a due punti e soprattutto una inversione di rendimento che sarebbe stata preoccupante all’inizio del girone di ritorno. Invece Dries ha segnato un bel gol, tirato altre due volte in maniera pericolosa verso Szczesny e aiutato la squadra nei momenti di difficoltà".