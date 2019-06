Pedullà: "Sarri-Juventus, per Hysaj c’è il gradimento del mister ma non ancora una trattativa con il Napoli"

Un difensore da aggiungere a Chiellini, Bonucci, Rugani e Demiral fresco di nomina. Come racconta Alfredo Pedullà sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus sta valutando alcuni profili per rinforzare il reparto difensivo.

"Un nome che piace non poco, sia a Sarri che a Paratici, è quello del difensore brasiliano Marquinhos del Paris Saint-Germain. Sulle fasce Cancelo nome sempre caldo in uscita, per Hysaj c’è il gradimento di Sarri ma non ancora una trattativa con il Napoli, Trippier resta un profilo da seguire. E il famoso Emerson Palmieri? Ripetiamo: il Chelsea ha il mercato bloccato, ma alla Juve piace parecchio a costo di sacrificare Alex Sandro"