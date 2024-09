Pedullà: "Mi risulta che Kvaratskhelia chieda 8 milioni per rinnovare con il Napoli"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia:

"Aurelio De Laurentiis ha commesso un errore gravissimo, non me lo sarei mai aspettato da lui. Da un anno e mezzo, due, gestisce malissimo la vicenda relativa al rinnovo di Kvara. Il calciatore avrebbe meritato da subito un adeguamento, è stato uno dei grandi artefici dello scudetto. Perché ritardare tanto? Perché cercare di risparmiare? Ora mi risulta che Kvaratskhelia chieda 8 milioni e non so se il Napoli sia disposto a darglieli o se il georgiano si accontenterà magari di percepirne 7".