Sportitalia - Il Napoli ha inviato un messaggio a Adama Traorè, seguiti tre nomi per la prossima stagione

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia per quanto concerne le possibili operazioni di calciomercato del Napoli:

"Il Napoli segue tre nomi su tutti per la prossima stagione: si tratta di Vicario, Ounahi e Adama Traoré. Per quanto riguarda quest'ultimo, il Napoli ha inviato il seguente messaggio al calciatore: Se sei interessato al nostro progetto, noi ci siamo. Traoré approderebbe al Napoli a parametro zero. Il calciatore, al momento, ha rifiutato la proposta di rinnovo presentatagli dal suo attuale club, il Wolverhampton"