Pecci: "Lobotka? Al Napoli mancano le motivazioni più che il regista"

Calciomercato Napoli - Eraldo Pecci ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al momento della Ssc Napoli

Che le pare di questo Napoli, Pecci?

"E’ stato un tantino deludente, fin qui. Non sempre, cambiando le cose, si risolvono i problemi".

Si riferisce all’esonero di Ancelotti e all’arrivo di Gattuso?

"Non in maniera specifica. Penso a quanto accaduto, per esempio, con la perdita di Albiol. La difesa era collaudatissima. Anche se Manolas è forte, ma qualcosa l’ha perso lì dietro, la difesa, senza lo spagnolo".

Veniamo al problema vero: il regista. Lei è stato uno tra i migliori organizzatori di gioco che abbia avuto il nostro calcio. A Napoli, questo è l’argomento più discusso?

"Sto leggendo di Lobotka. Si, è un discreto centrocampista, dotato di buona tecnica. Ma non vi aspettate che arrivi lui e tutto tornerà a posto. Uno dei problema del Napoli può anche essere la mancanza del regista, ma non è il problema".

In che senso, Pecci?

"La questione è soprattutto mentale, perché sul piano della qualità, il Napoli non scarseggia. Sbaglio o quest’organico è lo stesso che ha fatto bene negli ultimi anni? E’ chiaro che a un certo punto bisogna fare i conti pure con il logorio fisico, con le motivazioni che, dopo tanti anni vissuti in un club, posso anche venire a mancare"