L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al futuro della panchina del Napoli:

"In attesa delle nove partite in cui il Napoli vuole provare ad acciuffare la Super Champions, De Laurentiis studia le soluzioni per il futuro. Oltre ad Italiano, Palladino e Farioli, nella lista dei candidati per la panchina del Napoli c’è anche Fabio Pecchia, che sta conducendo il Parma verso il ritorno in serie A".