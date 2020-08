Pazza Champions, Il Mattino: è figlia della diversa gestione del post lockdown, la prima volta senza Messi e Ronaldo dal 2005

Ultime calcio - Nelle due semifinali di Champions League ci saranno due tedesche e due francesi. Non succedeva dalle semifinali della stagione 1990-91 che tra le migliori quattro squadre d'Europa non ci fossero inglesi, spagnole e italiane.

Depay

Come riporta Il Mattino:

"Questa Champions post lockdown è certamente la più pazza degli ultimi anni. Le due semifinali, infatti, vedranno come protagoniste Bayern Monaco e Lione da una parte, Psg e Lipsia dall'altra. Una pazza Champions, figlia delle diverse gestione delle riprese dei campionati dopo il lockdown per il Coronavirus. In Francia il campionato (vinto dal Psg) non è mai ripreso, mentre il Germania hanno finito con largo anticipo rispetto al resto d'Europa (a giugno). Se le squadre tedesche sono abbastanza abituate ai palcoscenici europei, la Francia ha vinto la Coppa dei campioni una sola volta, 1993, con il Marsiglia di Tapie. Insomma, si può dire che gli allenatori hanno saputo gestire al meglio le energie e come si è visto nella vittoria dei parigini sull'Atalanta, i gol decisivi sono arrivati nel finale, quando la squadra di Gasperini aveva esaurito le batterie. Il dato più sorprendente di queste semifinali di Champions che saranno, è quello relativo ai protagonisti in campo. Perché al netto degli allenatori, fa un certo rumore l'assenza delle due stelle più luminose del firmamento del calcio moderno. Per la prima volta dal 2005, infatti, nelle semifinali di Champions non ci saranno né Messi né Ronaldo".