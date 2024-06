Patto Napoli-PSG: sia Osimhen che Kvaratskhelia a Parigi, ecco come

Calciomercato Napoli - Possibile patto tra Napoli e Paris Saint Germain con il club azzurro pronto a vendere sia Osimhen che Kvaratskhelia in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Napoli: via Osimhen e Kvaratskhelia al PSG

Osimhen rischia di diventare un caso con nessuno disposto a pagare i 120 milioni di clausola, nemmeno il PSG. Ancora non si è sbloccato il mercato attaccanti e dalla Premier League l'agente Calenda non ha raccolto le offerte che il Napoli si aspettava.

Per questo motivo ora, come riporta Il Mattino, De Laurentiis attende la chiamata del Paris Saint Germain per aprire le trattative per Osimhen, magari promettendo in futuro (non questa estate) una specie di prelazione su Kvaratskhelia visto che già in questi mesi sono arrivate offerte da Parigi per lui tra 60 e 80 milioni.