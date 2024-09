"Partiremo lo stesso come fecero i tifosi dell'Eintracht". Alcuni gruppi organizzati andranno lo stesso a Torino: scatta l'allerta ultras

"Partiremo lo stesso come fecero i tifosi dell'Eintracht". E' questo il messaggio di alcuni gruppi della tifoseria organizzata del Napoli per la gara di questo pomeriggio a Torino contro la Juventus. Come è noto, il prefetto di Torino ieri ha vietato la trasferta ai residenti nella provincia di Napoli che non potranno dunque assistere al big match.

Stando a quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, c'è massima allerta da parte delle forze dell'ordine per questo messaggio di alcuni gruppi organizzati. Non a caso sarà predisposto un ampio prefiltraggio all'esterno dell'Allianz Stadium proprio per evitare problemi. L'idea di alcuni gruppi sarebbe quella di presenziare fuori lo stadio per sostenere all'esterno Lukaku e compagni in una gara così sentita per l'accesa rivalità.