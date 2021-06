Paradosso Insigne nel Napoli? Repubblica: per De Laurentiis ha allarmanti precedenti, non solo il caso Donnarumma

Napoli Calcio - Paradosso Insigne nel Napoli? Come racconta Repubblica, neanche lui sa bene quanto valga nel suo club. Se il contratto in scadenza nel 2022 è da rinnovare o prelude a un addio.

"Che pensa di lui il presidente, lo proteggerà come ai tempi dell’ostile Mazzarri o fa davvero i conti per venderlo? Tutti gli interrogativi sono fondati. Ma per De Laurentiis il paradosso Insigne ha allarmanti precedenti. Non solo il caso Donnarumma nel Milan. Troppi milioni e giocatori sono stati persi per scarso tempismo. Il Napoli tira sul prezzo per Allan nel novembre 2019 con il Paris Saint Germain, stessi malintesi per Milik che ripara a Marsiglia sottocosto, ma segna 9 gol in poche gare"