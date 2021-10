Paolo Cannavaro: "Non sottovaluterei il rientro di Mertens. Rinnovo Insigne? Ci vuole poco a stravolgere le parole, gli do un consiglio"

Napoli calcio - Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna di Repubblica.

È un Napoli da scudetto?

"Il Napoli lo è da sempre. Negli ultimi anni c’è stato qualche calo o la superiorità di altre squadre. Gli azzurri sono strutturati per vincere, ma tutti si sono dovuti arrendere ad una Juve troppo più forte. Ora però la situazione è cambiata. C’è più equilibrio. Il Napoli se la gioca, ma non è la sola a poter vincere. Per assurdo la squadra che ha cambiato meno, può avere qualche vantaggio. Poi tutti dimenticano un particolare".

Quale?

"Torna Mertens e parliamo di 20 gol. Non lo sottovaluterei".

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il contratto.

"Mi auguro come tutti che possa restare in maglia azzurra".

Ma venerdì ha parlato di "questione non facile".

"Meno si parla dell’argomento, meglio è. Lo dico per il bene del Napoli, della stagione degli azzurri, della società e dello stesso Lorenzo. Ci vuole poco a stravolgere le parole. Farei il classico silenzio stampa, poi ci penseranno loro".