Paolo Cannavaro: "Mazzarri è uno che convince, non obbliga. Il problema maggiore del Napoli per me è solo uno"

Napoli calcio - Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24:

"Juve-Napoli 2-3? Fu una vittoria storica. Quella squadra non aveva mai la sensazione di essere inferiore a qualcuno. Non ci rilassavamo mai, nemmeno quando si vinceva, figuriamoci nel momento in cui eravamo sotto di due gol. La grande qualità di Mazzarri è stata sempre quella di far sentire importanti tutti i calciatori e questo il gruppo lo coltivava giorno dopo giorno. Era un costante motivatore. A volte anche molto schietto. Mazzarri è un allenatore che convince, non obbliga.

Il Napoli ha solo bisogno di spensieratezza. L'altra sera ho visto i giocatori un po' troppo contratti. Auguro alla squadra di torvare anche una buona condizione fisica. Mi sembra quello il problema maggiore. Tatticamente e tecnicamente la squadra c'è".