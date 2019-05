L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport continua a scrivere sul toto-allenatore in casa Juventus. Cristiano ronaldo avrebbe proposto anche il nome di Josè Mourinho: "Sono i giorni caldi di Fabio Paratici, impegnato in prima linea nella caccia al successore di Max Allegri. I nomi di Simone Inzaghi e Maurizio Sarri si rincorrono, come le strade che portano a Sinisa Mihajlovic o alle suggestioni legate a Mauricio Pochettino o allo stesso José Mourinho"