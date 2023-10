Pallone d'Oro 2023: Osimhen e Kvaratskhelia assistono alla premiazione con orgoglio, ci sono loro nella top30

Oggi la premiazione per il Pallone d'oro 2023 ed è praticamente già scritta la premiazione con il vincitore: ancora una volta Leo Messi. Dopo il Mondile vinto da grande protagonista con l'Argentina non c'è stato più scampo per nessuno. La cerimonia inizia alle 20.30 e sarà visibile su Sky Spot 24 e sul Canale 20) potrebbe essere verosimilmente anche l'ultimo della carriera del campionissimo argentino. L'ottava meraviglia per Leo, che in bacheca ha già 7 riproduzioni della preziosissima statuetta.

Osimhen e Kvara sono i due rappresentanti del Napoli nel listone dei 30 finalisti, e per ovvie ragioni non hanno grosse velleità di vittoria. Di sicuro essere lì, circondati da quei mostri sacri del calcio planetario, rappresenta di per sé una soddisfazione non da poco, per loro stessi e per il Napoli. Tanto più che a fargli compagnia ci sta anche Kim, oggi al Bayern Monaco, ma protagonista dello scudetto azzurro nella passata stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Oggi assisteranno alla premiazione con un pizzico di orgoglio per far parte dell'elenco finale.