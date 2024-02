"Palla al 77 e speriamo che ci pensi lui". Gazzetta: la scelta di Mazzarri che ha rivitalizzato Kvaratskhelia

Napoli Calcio - Le prestazioni di Kvaratskhelia sono migliorate da quando in panchina c'è Walter Mazzarri spiega questa mattina la Gazzetta dello Sport che dà anche alcuni dati interessanti riguardo le performance del numero 77 georgiano.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Con Mazzarri, che ha riportato indietro l’amato orologio, le cose sono migliorate. Il georgiano si accentra solo alla ricerca d’imprevedibilità, ma la squadra è tornata ad assisterlo. Domenica: 10 duelli vinti, 6 dribbling a segno. Un bollettino di salute. Ma anche nei momenti più bui della stagione, Kvara è stato la luce, come dimostrano i 1074 palloni giocati, ben 200 in più (876) del felice campionato scorso.

Lettura: «Palla al 77 e speriamo che ci pensi lui». Altri numeri invece testimoniano la sofferenza stagionale, quelli dei tiri, soprattutto. Il georgiano ha fatto un tiro in porta in più (23) del torneo scorso (22), ma provandoci una ventina di volte in più (74-53). La mira si è appannata un filo, ma non l’arte di liberarsi al tiro. Finora nessuno in Serie A ha scagliato più palloni verso un portiere" .