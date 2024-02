Palanca: "Io il mito di Calzona? Felice gli sia capitata l'occasione Napoli. Gli faccio un augurio"

Massimo Palanca, ex attaccante di Napoli e Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Lei è stato il mito di Calzona: tifava Catanzaro e soffrì quando passò al Napoli.

«Gli auguro di avere più fortuna di me. Io ero andato con grandi aspettative, Napoli era un sogno. Ma sbagliai due rigori, poi alcune incomprensioni con l’allenatore e gli infortuni hanno condizionato quella esperienza che fu negativa. Per me, non per la mia famiglia: a Napoli siamo stati benissimo».

Che cosa si aspetta dal Napoli di Calzona?

«Sono felice che gli sia capitata questa opportunità: può confrontarsi in una piazza importante e sfruttare l’esperienza che ha acquisito. Farà bene».