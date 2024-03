"Il gol che sbaglia di testa è da urlo di Munch". Flop Lindstrom: pagelle da incubo per il danese

Ultimissime Napoli Calcio - L'errore clamoroso di Jesper Lindstrom nei minuti finali della gara di ieri ha Barcellona è stato molto grave. Il danese ha fallito praticamente un gol fatto spedendo di testa, da pochi passi, fuori. Il destino ha poi punito di fatto il Napoli che, poco dopo, ha subito la rete del definitivo 3-1 messa a segno dal centravanti Robert Lewandowski su assist di Sergi Roberto. Di seguito le pagelle dei quotidiani che bocciano totalmente la prova di Lindstrom.

Gazzetta 5. Dentro per Politano ma fa fatica ad entrare in partita, perde due palle cercando improbabili uno contro tutti a metà campo. Ha sulla testa il 2-2 ma non inquadra la porta.

Corriere dello Sport 4,5. Strozzato subito da Cancelo e conseguenti raddoppi. E il gol che sbaglia di testa è da urlo di Munch. Morbido anche l’atteggiamento in occasione del tris del Barça, a ridosso della sua area.

Corriere della Sera 4,5. Si mangia il 2-2.

Repubblica 5. Si divora il pari

Il Mattino 4,5. A due passi dalla porta, senza neppure staccare, solo, colpisce di testa, chiudendo gli occhi. Si divora il 2-2, un disastro.