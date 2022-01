A breve l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti potrebbe avere addirittura l’attacco al completo, uno scenario che sembrava complesso soltanto poche settimane fa.

“Mancherebbe soltanto Ounas, impegnato in Coppa d’Africa. L’Algeria stasera si gioca le ultime chances di passaggio del turno contro la Costa d’Avorio, se dovesse perdere Spalletti potrebbe ritrovare nei prossimi giorni anche Ounas, che in Coppa d’Africa non ha giocato finora a causa di lievi problemi muscolari”