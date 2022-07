Ostigard aspetta il Napoli, accordo vicino con il Brighton: novità sulla formula

Calciomercato Napoli. Il club di De Laurentiis lavora ad un altro arrivo per puntellare la formazione a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo l'addio della meteora Tuanzebe, il club azzurro ha messo nel mirino Leo Ostigard per il ruolo di quarto centrale in rosa.

Ostigard Napoli

Ostigard-Napoli, novità sulla formula

Il Napoli sta continuando a trattare con il Brighton per cercare un'intesa totale, forte della volontà di Ostigard che ha scelto di vestire la maglia azzurra. Si procede a piccoli passi, come riportato da Il Mattino, riportando una novità per quando riguarda la formula del trasferimento: